L’annuncio di Enzo Bianco: “Mi candido a sindaco di Catania”

L'ex primo cittadino torna in campo: "Con umiltà e la mia storia mi metto a disposizione della mia città"

Enzo Bianco ha sciolto le riserve: si candiderà ufficialmente alle prossime elezioni comunali per diventare il nuovo sindaco di Catania.

L’annuncio è arrivato qualche istante fa, attraverso la pagina Facebook proprio dell’ex primo cittadino del Comune etneo.

Bianco: “Catania ha bisogno di gente che la faccia uscire dal tunnel”

Il candidato sindaco, esponente del PD, ha motivato così la scelta di concorrere alle prossime comunali in programma a maggio.

Per lui, già sindaco 4 volte di Catania tra il 1988 e il 2018, in caso di vittoria sarebbe il quinto mandato alla guida della città dell’Elefante.

“Mi candido con la massima umiltà e con la mia storia. Mettendo a disposizione della mia città la mia esperienza e il mio impegno – le parole di Bianco – Me l’avete chiesto in tanti. Oggi Catania ha bisogno di un progetto e di persone che sappiano farla uscire dal tunnel in cui si trova. Occorre il supporto e l’aiuto di tutti ma, in maniera particolare, quello dei giovani. Non possiamo più perdere tempo, occorre intervenire in modo serio, rigoroso e competente. Mettiamoci al lavoro!”.

Nei sondaggi testa a testa con Razza: Bianco il più conosciuto a Catania

A tre mesi dall’appuntamento con le urne, l’istituto statistico Demopolis ha voluto lanciare un sondaggio per tastare l’umore degli elettori etnei, interrogandoli su chi fosse in grado di rappresentare gli interessi della città nel futuro tra i papabili candidati.

A prevalere al fotofinish è stato, con il 35% delle preferenze, Ruggero Razza, esponente di Fratelli d’Italia, da sempre vicino all’attuale Ministro Nello Musumeci. Razza ha preceduto di pochissimo proprio Enzo Bianco, attestatosi sul 33%. Sul podio, con il 27%, anche la parlamentare leghista Valeria Sudano.

Enzo Bianco, tuttavia, si è rivelato essere il più popolare a Catania, conosciuto dall’88% dei cittadini, staccando Razza (65%) e Giancarlo Cancellieri del M5S (43%).