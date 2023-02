L’incidente fatale assieme al fidanzato: è morta anche Larissa Venezia

La giovane vittima era rimasta coinvolta in un tragico incidente sulla Statale 115 Rosolini - Noto. Lutto cittadino.

Anche Larissa Venezia, 30 anni, è morta: la giovane è la seconda vittima del tragico incidente verificatosi sulla Rosolini – Noto lo scorso venerdì.

La ragazza – originaria di Piazza Armerina – si trovava da giorni ricoverata a Catania, dove era stata trasportata d’urgenza dopo il sinistro. Nell’incidente ha perso la vita anche il fidanzato della giovane, Diego Lauria, 29enne di Acate.

L’incidente sulla Statale 115 Rosolini – Noto, è morta anche Larissa Venezia

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto lungo la Statale 115 lo scorso venerdì. Secondo una prima ricostruzione, le due vittime – Larissa Venezia e il fidanzato Diego Lauria – viaggiavano in strada a bordo di una moto quando, per ragioni da chiarire, il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato violentemente contro una Fiat Panda.

Per Diego non c’è stato nulla da fare: il 30enne è morto sul colpo. Larissa, invece, è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania in condizioni molto gravi. Lì, nel nosocomio etneo, la giovane è morta dopo alcuni giorni di agonia. Pare che la famiglia, distrutta dal dolore, abbia acconsentito alla donazione di organi.

Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio per i due giovani apparsi sui social. Il sindaco di Piazza Armerina – città d’origine di Larissa – ha proclamato il lutto cittadino. In un messaggio Facebook, Nino Cammarata ha scritto: “In segno di tributo per la tragica dipartita della nostra giovane concittadina, Larissa Venezia, abbiamo appena proclamato il lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta e sospensione delle pubbliche attività. L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Ciao Larissa, la terra ti sia lieve”.

Fonte immagine: profilo Facebook