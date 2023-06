Latina, turista muore nella stanza d’albergo: fatale il morso di un ragno violino

Probabile uno choc anafilattico

Trascorrere un fine settimana presso un agriturismo con 5 colleghi di lavoro, precisamente a Sabaudia in provincia di Latina, e morire per un morso di un ragno violino. Capita a un commerciante 58enne, trovato senza vita all’interno della sua camera in un hotel situato sul lungomare della cittadina laziale.

Indagini in corso

L’uomo è deceduto nella notte tra lunedì e martedì per cause da accertare, anche se, come riporta Il Messaggero, il motivo è probabilmente collegato ad uno choc anafilattico provocato dal morso dell’aracnide. Sul caso indagano i carabinieri.