Lavoratori Asu, Albano: «Notificata circolare, continueranno a lavorare oltre il 31 dicembre»

L'assessore: "Inviata disposizione a tutti gli enti utilizzatori affinché non vengano interrotte le attività rese da questi lavoratori"

«I lavoratori Asu potranno continuare a svolgere la propria attività oltre il prossimo 31 dicembre. Ciò senza alcuna interruzione, così come previsto da una nostra circolare firmata oggi». Lo dice Nuccia Albano, assessore regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

La disposizione

«L’approvazione dell’articolo che prevede la stabilizzazione del personale Asu, avvenuta la scorsa notte all’Ars, supera il termine del 31 dicembre che prevedeva la scadenza dei progetti di pubblica utilità. Per cui – aggiunge l’assessore – gli enti utilizzatori potranno continuare ad assicurare le attività rese dal personale Asu senza alcuna interruzione. Il dirigente del Dipartimento del lavoro, a seguito di mia direttiva, ha già inviato una disposizione a tutti gli enti utilizzatori affinché non vengano interrotte le attività rese da questi lavoratori, evitando di creare disservizi e assicurando continuità lavorativa».

Personale Asu, Pace: “Già ieri sera avevamo assicurato che ci sarebbe stata una continuità lavorativa”

PALERMO – “Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere dalla parte dei lavoratori. Ieri sera, subito dopo l’approvazione dell’articolo sulla stabilizzazione del personale Asu, avevo assunto un impegnato affinchè il risultato dell’Aula portasse già i primi frutti, assicurando la continuità lavorativa oltre al 31 dicembre. Con la circolare firmata oggi pomeriggio dal dirigente Foti, gli enti utilizzatori potranno continuare ad utilizzare il personale, senza la sospensione dei servizi. Ringrazio il collega Abbate per aver lavorato in tandem in questi mesi e aver supportato l’azione per arrivare a questo importante risultato che assicurerà un futuro dignitoso ad oltre tremila famiglie siciliane”.