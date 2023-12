Personale, dieci nuovi dipendenti in Municipio

I neo ingressi potenzieranno l’Ente ibleo: cinque saranno agenti della polizia locale, i restanti all’Urbanistica, Contabilità, Lavori pubblici, Pnrr e Sviluppo. L’assessore Pasta: “Soddisfazione tripla”

RAGUSA – “Approvare il Bilancio nei tempi previsti dalla legge non è un semplice vanto per l’Amministrazione ma garantisce all’Ente vantaggi concreti, a cominciare dalla possibilità di assumere nuovo personale dopo tanti anni di svuotamento degli uffici comunali”.

Con questo commento il sindaco di Ragusa Peppe Cassì dà il benvenuto a dieci nuovi dipendenti municipali. Insieme al presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo, l’assessore al Personale Catia Pasta e quello alla Polizia Municipale Giovanni Gurrieri, il primo cittadino ha salutato con una certa soddisfazione queste dieci persone che andranno ora a potenziare diversi settori dell’ente.

Con queste assunzioni, cinque agenti saranno destinati alla Polizia municipale, un funzionario tecnico spetterà al settore dell’Urbanistica, un funzionario amministrativo contabile andrà al settore Ragioneria, un funzionario tecnico ai Lavori pubblici, un funzionario amministrativo contabile al settore Pnrr e uno allo Sviluppo economico.

“Oggi la soddisfazione è doppia – ha affermato l’assessore al Personale Catia Pasta -. Da una parte portiamo a compimento un processo lungo mesi, che ha coinvolto innanzitutto il quadro economico dell’Ente, dall’altra diamo lavoro a 10 persone che, nelle varie procedure concorsuali, si sono dimostrate meritevoli”

Continua poi Pasta: “Anzi, direi che la soddisfazione è tripla, perché assumere nuove risorse umane vuol dire migliorare i servizi che il Comune offre ai cittadini. Ringraziamo tutto il personale che ha lavorato per la definizione delle procedure amministrative”.

È in particolare per il settore della Polizia municipale che si attendevano queste assunzioni. Dopo il concorso di qualche mese fa, stanno già scorrendo le graduatorie.

“Cinque nuovi agenti assunti a maggio, cinque oggi e altri cinque sono previsti per il 2024. Con queste nuove risorse umane – ha aggiunto l’assessore al ramo Giovanni Gurrieri – diamo concretezza agli impegni assunti in campagna elettorale, potendo così migliorare sicurezza e decoro della nostra città. Siamo in una fase di transizione del nostro Comando, che si rafforza con l’ausilio di forze giovani coadiuvate dall’esperienza degli agenti già in servizio. Non è però l’unica miglioria prevista. Lavoriamo infatti – ha concluso l’assessore Gurrieri – al presidio Centro storico, con il ritorno in pianta stabile dei vigili in centro dopo circa 20 anni, e al presidio Marina di Ragusa”.