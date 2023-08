Lavori sull’A19 Palermo-Catania, Schifani convoca riunione operativa in Regione

Al summit in merito ai lavori sull'A19 parteciperanno anche l'assessore alle Infrastrutture Aricò e il responsabile Anas

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nominato dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, commissario per i lavori sulla A19 Palermo-Catania, ha convocato per domani mattina a Palazzo d’Orléans una riunione operativa con l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò; il dirigente generale, Salvatore Lizzio; e il responsabile regionale di Anas, Raffaele Celia.

L’incontro, in previsione dell’avvio della attività commissariale autostradale, servirà per fare il punto sullo stato dei cantieri in corso e su quelli da avviare con il relativo cronoprogramma.