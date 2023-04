Lavoro, Eataly cerca personale: ecco i requisiti e come inviare la domanda

Ecco le figure richieste, i requisiti e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Eataly. La catena dedicata ai prodotti alimentari di alta qualità cerca personale da inserire nei punti vendita su tutto il territorio italiano. Le selezioni sono per diplomati e laureati con assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare nel gruppo Eataly. Eccone alcune: Addetto al Bar, Addetto al Lavaggio/Lavapiatti; ;Addetto Banchi Freschi, Addetto Casse, Addetto Casse, Addetto Magazzino, Addetto Sala, Aiuto cuoco, Aiuto Panettiere, Aiuto Pizzaiolo, Barista, Cameriere, Capo Reparto Enoteca – Roma; Capo Reparto Macelleria, Cuoco/a, Macellaio. I requisiti variano in base al ruolo.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Eataly

Eataly è una catena di punti vendita di medie e grandi dimensioni specializzati nella vendita e nella distribuzione di generi alimentari italiani. L’azienda è stata fondata nel 2004 da Oscar Farinetti, imprenditore piemontese che controlla il 40% delle quote della società. Sono 11 i punti vendita in Italia e circa 20 in tutto il mondo.