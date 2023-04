Lavoro, Dental Pro cerca assistenti alla poltrona e receptionist: ecco come candidarsi

Ecco le figure richieste, i requisiti e come inviare la domanda

Il Gruppo odontoiatrico Dental Pro cerca alcune figure professionali da inserire negli studi presenti in tutta Italia. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati. I requisiti variano in base al ruolo.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare negli studi dentistici di Dental Pro. Eccone alcune: Receptionist di centro odontoiatrico, Assistente alla poltrona odontoiatrica, Responsabile di centro odontoiatrico, Collaboratore Centro Odontoiatrico, Responsabile Assistenza pazienti, HR Administration Specialist e Facility Management Assistant.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Dental Pro

Dental Pro, il più grande Gruppo di dentisti in Italia, puo’ contare su oltre 260 centri dentistici presenti in 16 regioni e 74 province; più di 2.000 dipendenti; 1.200 professionisti tra odontoiatri e igienisti; oltre 1 milione di pazienti gestiti in 13 anni. E’ presente nei migliori centri commerciali e nelle principali città italiane.