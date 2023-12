Lavoro, Emirates Airlines cerca assistenti di volo: le date e le sedi delle selezioni

La compagnia aerea ricerca nuove figure da inserire su tutto il territorio nazionale. Ecco le date delle selezioni per assumere personale di bordo

Proposte di lavoro da Emirates Airlines. La compagnia aerea ricerca nuove figure da inserire su tutto il territorio nazionale. Sono numerose le date delle selezioni per assumere nuovo personale di bordo.

Ecco le date per le selezioni della più grande compagnia aerea internazionale del mondo: Napoli (1 dicembre), Milano (5 dicembre, 29 dicembre e 9 gennaio), Bologna (7 dicembre e 4 gennaio), Firenze (16 dicembre e 6 gennaio), Venezia (18 dicembre, 2 gennaio e 21 gennaio), Roma (27 dicembre e 11 gennaio). E’ richiesto un particolare abbigliamento agli interessati alla proposta di lavoro: alle donne sono richiesti capelli raccolti, un make up viso completo, abbigliamento di tipo business e tacchi alti. Agli uomini capelli in ordine, viso rasato, abbigliamento di tipo business e calzature formali. Maggiori informazioni sulla pagina del sito dedicata alla selezione di personale.

I requisiti

Questi i requisiti richiesti ai candidati: fluente inglese scritto e parlato (ulteriori lingue sono un vantaggio); personalità brillante e propensione al lavoro di squadra; altezza di almeno 160 cm ed essere in grado di raggiungere i 212 cm di altezza; soddisfare i requisiti per i visti di lavoro degli Emirati Arabi Uniti; almeno 1 anno di esperienza nell’ospitalità o nel servizio clienti; un minimo di istruzione di scuola superiore (grado 12); nessun tatuaggio visibile mentre si indossa l’uniforme dell’equipaggio di cabina Emirates.

Il gruppo Emirates

Emirates è la compagnia aerea di bandiera dell’Emirato Arabo di Dubai con base a Dubai. Fa parte del The Emirates Group che è di proprietà del Governo di Dubai. È la più grande compagnia del medio oriente, con più di 3.000 collegamenti settimanali operati dall’hub Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB) verso 161 destinazioni in 6 continenti.