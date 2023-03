Lavoro, Ferrari seleziona personale per assunzioni e stage: ecco i requisiti

L’elenco delle figure ricercate per la sede di Maranello per le quali è possibile candidarsi

Il sogno di poter lavorare in Ferrari. La storica azienda di autovetture è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nella sede di Maranello, in provincia di Modena. Oltre alle assunzioni periodicamente vengono aperte le candidature per svolgere tirocini presso il team di Formula 1.

Le figure richieste

Ecco l’elenco delle principali figure ricercate per per le quali è possibile candidarsi: Aftersales Business Manager; Buyer; Electrical & Electronics Planning Specialist; ICT Network Manager; IT Security Manager; Painting Process Engineering Specialist; R&D Controller; Regulation & Sustainability Engineer; Sensor Application Engineer; Spontaneous Application. La sede di lavoro è Maranello. I requisiti variano in base al ruolo scelto. Le lauree richieste sono, solitamente, Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale e Ingegneria dei Materiali ma anche Economia e Marketing.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Ferrari

Ferrari S.p.A. è una casa automobilistica italiana fondata da Enzo Ferrari il 12 marzo 1947 a Maranello, in provincia di Modena. Produttrice di automobili sportive di fascia alta e da competizione ed impegnata nell’automobilismo sportivo, è la più titolata nel campionato del mondo di Formula Uno. I dipendenti sono circa 4.900.