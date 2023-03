Lavoro, Generali cerca nuovo personale: tutti i dettagli e come candidarsi

Nuove opportunità nelle sedi del Gruppo leader nelle assicurazioni

Nuove assunzioni in Generali. L’Azienda, leader nel settore delle assicurazioni, una delle maggiori compagnie al mondo, cerca personale su tutto il territorio italiano. Le offerte di lavoro sono aperte a candidati diplomati e laureati.

Le figure richieste e le sedi

Numerose le figure richieste in varie città italiane: Addetta/o al Bilancio e Reporting – Sostituzione maternità – Milano, Trieste, Roma; Addetto/a Fiscale – Sostituzione maternità – Milano, Torino; Contabilità tecnica – Mogliano (Treviso); Cyber Security Analyst / Incident Responder – Mogliano (Treviso), Milano, Roma, Trieste; Data Engineer – Milano, Trieste, Mogliano (Treviso); Data Scientist – Milano, Mogliano (Treviso), Trieste; DevOps Engineer – Mogliano (Treviso), Milano, Roma, Trieste; Front-End / App Developer – Mogliano (Treviso), Milano, Roma, Trieste; Incident Management Engineer – Mogliano (Trevisto), Milano; Insurance Analyst – Trieste; Insurance Specialist – Trieste; IT Application Lead – Mogliano (Treviso), Trieste, Roma; IT Insurance Enterprise Architect – Mogliano (Treviso), Trieste, Roma; Network Engineer – Mogliano (Treviso); Pega System Architect – Mogliano (Treviso), Trieste, Roma; Planning & Control Specialist – Trieste, Mogliano (Treviso); Scrum Master – Mogliano (Treviso), Trieste, Roma; SIEM Specialist – Roma, Milano, Mogliano (Treviso); Software Delivery Management – Mogliano (Treviso); Technical Analyst – Torino, Trieste, Roma, Mogliano (Treviso); Test Engineer – Mogliano (Treviso), Trieste, Roma; Underwriter Life Specialist – Mogliano (Treviso).

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata alla specifica offerta di lavoro.

Il Gruppo Generali

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, il Gruppo è presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva a 75,8 miliardi di euro nel 2021. Con quasi 75 mila dipendenti nel mondo e 67 milioni di clienti, Generali vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. La presenza sul territorio del Gruppo Banca Generali è capillare e supportata in Italia da 170 Uffici dei consulenti, 46 filiali bancarie e 8 milioni di clienti.