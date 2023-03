Lavoro, Grimaldi Lines assume personale di bordo e di terra: i requisiti e come candidarsi

Proposte di lavoro della compagnia di navigazione. Ecco le figure richieste

Grimaldi Lines, la compagnia di navigazione controllata del Gruppo Grimaldi che opera in ambito marittimo per il trasporto passeggeri, anche in Sicilia, è alla ricerca di personale di bordo e di terra da inserire nel proprio staff.

Le figure richieste

Per il personale di bordo sono numerose le figure richieste, in continua modulazioni. Ecco le principali: Cuoco, Commissario di bordo; Garzone di cucina; Cameriere; Garzone di camera. Per il personale di terra, invece, il Gruppo è alla ricerca di Junior help desk specialist; Network engineer; Technical superintendent; Addetto Safety Quality Environment; Junior payroll specialist; Web developer; Ingegnere elettrico. I requisiti variano in base alla figura ricercata.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Grimaldi

Il Gruppo Grimaldi è oggi il più grande gruppo armatoriale italiano e il primo operatore al mondo per il trasporto marittimo di auto e carico rotabile, nonchè leader europeo nella Autostrade del Mare. Il Gruppo opera anche una rete terminal portuali e società di logistica, creando così una catena logistica integrata. La compagnia partenopea è, inoltre, attiva nel settore passeggeri e nel trasporto container. Ecco i numeri: 17000 dipendenti, 130 navi, 140 porti serviti, 50 Paesi, 20 terminal.