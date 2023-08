Lavoro, nuove opportunita’ da Mediaworld: ecco come candidarsi

La catena di negozi presente in tutto il mondo, specializzata nella vendita di tv e telefoni, ricerca personale da inserire negli store

Nuove opportunità da Mediaworld, catena di negozi presente in tutto il mondo, specializzata nella vendita di tv, telefoni e dispositivi tecnologici per la casa e per l’ufficio, ricerca personale da inserire negli store presenti sul territorio nazionale.

Le figure richieste

Mediaworld cerca Addetti Vendita/Logistica magazziniere caratterizzati da passione per la vendita e attitudine al problem solving; ottime doti di comunicazione e di relazione con il cliente; Flessibilità, disponibilità e approccio proattivo; forte spirito di squadra. Il contratto proposto è part-time, tempo determinato, con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. Si cerchano Addetti Vendita/Logistica magazziniere caratterizzati da passione per la vendita e attitudine al problem solving; ottime doti di comunicazione e di relazione con il cliente; flessibilità, disponibilità e approccio proattivo; forte spirito di squadra. Offerto contratto part-time, tempo determinato con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Mediaworld

MediaMarkt è una catena di distribuzione tedesca specializzata nell’elettronica e negli elettrodomestici di consumo. Appartiene insieme a Saturn gruppo MediaMarktSaturn Retail Group, una filiale del gruppo Metro. La catena è presente in Austria, Belgio, Cina, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. In tutti i paesi l’insegna è MediaMarkt, con l’eccezione dell’Italia, dove viene usato MediaWorld. Oggi i punti vendita sul nostro territorio sono 117, che fanno dell’Italia il secondo mercato della catena. Per quanto riguarda il 2022 Mediaworld Italia registra un giro d’affari di 2,7 miliardi con un +2,4% sull’anno precedente.