Lavoro, nuove opportunità da Lidl: ecco i profili richiesti e come candidarsi

La catena tedesca di discount cerca alcune figure da inserire negli store presenti su tutto il territorio nazionale

Lidl, grande catena tedesca di discount, cerca alcune figure da inserire negli store presenti su tutto il territorio nazionale. Le figure richieste sono Store manager, Operatori di filiale e Addetti alla vendita.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare in Lidl. Eccone alcune: Lo Store manager è il responsabile della gestione economica e commerciale di un punto vendita e del coordinamento di un team. Il contratto che l’azienda offre è a tempo indeterminato con inquadramento al primo livello. Tra i requisiti del candidato laurea a indirizzo economico, esperienze pregresse nella gestione delle risorse, approccio manageriale e ottime doti comunicative e relazionali. Operatore di filiale le cui funzioni sono collaborazione con il team per la gestione ottimale del punto vendita, rifornimento dei prodotti sugli scaffali, preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione, pulizia all’interno e all’esterno del punto vendita. Il contratto prevede un lavoro part-time con inquadramento al sesto livello. Tra i requisiti richiesti orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità, capacità di multitasking. Addetti alla vendita. Le mansioni da svolgere sono assistenza al cliente, gestione della cassa, ordine e pulizia degli scaffali. L’orario indicato nel contratto prevede 8 ore settimanali da svolgere la domenica. Tra i requisiti viene richiesto il possesso del diploma di maturità.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro. E’ possibile inviare anche la candidatura spontanea.

Il Gruppo Lidl

Il Gruppo Lidl arriva in Italia nel 1992 con il primo punto vendita ad Arzignano, in provincia di Vicenza. E’ presente sul territorio con oltre 700 store, aprendo in media una filiale ogni due settimane. La squadra è composta da più di 21.000 collaboratori che lavorano nei punti vendita, nei nostri uffici regionali, nei centri logistici e nell’Headquarter di Arcole (Verona), che conta oltre 750 collaboratori ed è sede delle funzioni strategiche.