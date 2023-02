Lavoro in Sicilia, Ferrovie dello Stato assume diplomati: ecco come candidarsi

Proposte di lavoro in Sicilia. Ferrovie dello Stato cerca nuove persone da assumere: ecco i requisiti. Come presentare la domanda

Proposte di lavoro in Sicilia. Ferrovie dello Stato assume in tutta Italia personale in possesso di diploma da inserire in un percorso formativo. Il 2 marzo 2023 scade il termine entro il quale è possibile effettuare la domanda: la Direzione Protezione Aziendale – FS Security S.p.A è alla ricerca di Operatori Specializzati Attività di Supporto/ Operatori Specializzati di Protezione Aziendale con contratto di apprendistato professionalizzante. Tra le sedi figura anche Palermo: il personale operativo verrà potenziato nelle stazioni ad alto flusso di viaggiatori per le le tratte che comprendono Milano, Roma, Bologna, Venezia, Reggio Calabria e Palermo.

I requisiti

I requisiti richiesti sono: età compresa tra i 18 e i 29 anni, Diploma di scuola superiore quinquennale con i seguenti titoli preferenziale: voto, conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1); residenza nella regione sede di lavoro posseduta prima della scadenza dell’avviso; pregressa esperienza nelle forze dell’ordine, nell’Esercito e nei vigili del fuoco o in attività di security; pregressa esperienza in attività di front line nei rapporti con la clientela.

Come candidarsi

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte presente sul portale dell’Azienda e visualizzare l’offerta di lavoro e candidarsi online. La candidatura può essere inviata entro il giorno 2 marzo 2023.