Lavoro in Sicilia, Mondo Convenienza seleziona personale

La catena di negozi specializzati nella vendita di mobili per la casa e l'ufficio ricerca personale da inserire nei punti vendita e in sede

Posizione

Ricerchiamo per il punto vendita di Catania un/una Arredatore/Arredatrice, che verrà assunto con un contratto di collaborazione a partita iva, che si occupi di tutte le attività artistiche indispensabili per organizzare al meglio le operazioni di rinnovamento degli stand nei vari reparti del punto vendita.

Il professionista opererà all’interno di un contesto strutturato con possibilità di crescita professionale. Coordinandosi con il referente di area e la direzione del punto vendita, dovrà occuparsi di allestire ambienti seguendo gli standard aziendali, restituendo il concept attraverso la propria manualità e creatività, con l’obiettivo di rendere più attraente il prodotto. Dovrà inoltre elaborare reportistica ad hoc secondo le linee guida aziendali e parteciperà a nuove aperture, workshop, restyling e webinar formativi.

Requisiti

Il candidato ideale è laureato preferibilmente presso l’Accademia della Belle Arti (indirizzo scenografia), IED o ha una formazione in design di interni. Ha esperienza in ruolo analogo e consolidate competenze in ambito visual preferibilmente nel settore dell’arredamento di interni. Completano il profilo capacità organizzativo/gestionali, dinamicità, flessibilità, attenzione al dettaglio e gusto estetico. Ha conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office.

Altre informazioni

È richiesta disponibilità a effettuare trasferte occasionali in occasione di start up, restyling di punto vendita e workshop. Contestualmente all’invio del cv si richiede un portfolio dei lavori aggiornato con gli esempi più significativi del proprio percorso formativo e/o professionale.

Dove inviare curriculum

https://www.mondoconvenienzagroup.com/posizioni-aperte/embed/#?secret=brOO3f9qYv

Il Gruppo Mondo Convenienza

Mondo Convenienza è una catena italiana della grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo. Nel 2017 contava una rete di 39 punti vendita dislocati in Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.