Lavoro in Sicilia, Rinascente cerca personale: ecco come candidarsi

La catena di grandi magazzini italiana è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nei punti vendita

Nuove opportunità di lavoro da Rinascente. La famosa catena di grandi magazzini italiana è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nei punti vendita su tutto il territorio italiano. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati e la tipologia di contratti varia in base alla mansione.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per poter lavorare in Rinascente. Ecco alcuni profili ricercati: Addetto Ricevimento Merci, Sales Assistant, Allievo/a Business Controller di Punto Vendita, Impiegato amministrastivo. Per lo Store di Palermo, la Rinascente è alla ricerca di Sales Assistant da inserire part-time 8h la domenica. Il Sales Assistant accompagna il cliente in un’esperienza di acquisto unica mettendo a disposizione la propria conoscenza del prodotto, la capacità di accogliere e soddisfare le richieste del cliente e dimostrando eccellenza nel servizio.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Rinascente

La Rinascente S.p.A., commercialmente conosciuta come La Rinascente, è una catena di grandi magazzini fondata in Italia agli inizi del ‘900 con sede a Milano. E’ presente in Italia in otto città: Milano, Torino, Monza, Firenze, Roma (2 sedi), Cagliari, Catania e Palermo.