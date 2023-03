Lavoro in Sicilia, Tigotà cerca personale nei punti vendita: ecco dove

Offerte sul territorio siciliano. Le figure richieste, le sedi e come partecipare alla selezione

Proposte di lavoro in Sicilia. Tigotà, famoso brand che commercializza prodotti di cosmesi ma anche per la cura della persona e per la pulizia della casa, è alla ricerca di personale da inserire nei punti vendita sparsi sul territorio siciliano.

Le figure richieste

Presente in Sicilia con il punto di vendita di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, il gruppo, in vista della prossima apertura dello store di Messina, è alla ricerca di addetti/e alla vendita. La figura si occuperà del ricevimento, del controllo e dello stoccaggio della merce in arrivo, del riassortimento e della cura degli spazi espositivi, del magazzino e dell’assistenza al cliente.

I requisiti

Il profilo ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: esperienza in analoga posizione; predisposizione al lavoro di squadra, attitudine al contatto con il cliente; dinamicità e flessibilità; disponibilità al lavoro su turni (anche festivi) e a brevi trasferte. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Tigotà

Tigotà è il punto di riferimento di chi ama prendersi cura di sé e della propria casa. Una comunità di oltre 4900 persone che, con competenza, passione ed entusiasmo, offre un prodotto distintivo e gratificante, rendendo piacevole e appagante l’esperienza dello shopping. Il primo Tigotà apre a Carpi in provincia di Modena nel 2009. Le filiali sono oggi oltre 700, diffuse in quasi tutta Italia. L’insegna è presente anche in Svizzera con 3 store. Lo shop online gestisce quasi 20000 referenze e dispone della modalità di consegna a domicilio.