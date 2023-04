Lavoro, Zangrillo: “Il posto fisso non è la risposta per i giovani”

"I nostri giovani desiderano stare in organizzazioni dove c'è capacità di valorizzare talenti", ha detto il ministro

“Il tema dell’attrattivitá del lavoro non è un problema che riguarda la pubblica amministrazione ma un problema che riguarda l’Italia in generale, perché i giovani di oggi non si accontentano del posto fisso”. Lo ha detto questa mattina il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo in visita al palazzo dell’Inail. “

“I nostri giovani chiedono altro, chiedono di stare in un organizzazione che sia capace di farli crescere, che dia formazione e che sia capace di curare il loro benessere organizzativo che significa bilanciare l’attività professionale con la loro vita privata. I nostri giovani desiderano stare in organizzazioni dove c’è capacità di valorizzare talenti”.