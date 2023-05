“Le Monache Cappuccine 33 ringraziano il Signore per il dono dello Scudetto a Napoli”

Sacro e profano in un unico caldo abbraccio nel capoluogo partenopeo impazzito per la vittoria del tricolore

Napoli unica nel folkore, si sa bene, nel quotidiano figurarsi quando c’è da festeggiare l’amata maglia azzurra che, dopo lunghi anni riconquista il tricolore. Per la precisione “33”, come sono denominate le monache cappuccine del monastero S. Maria in Gerusalemme. Insomma, come c’era da immaginarsi, sacro e profano in un unico caldo abbraccio. In particolare, a farsi sotto su Twitter, è Suor Rosa Lupoli, madre abbadessa di fede napoletana dai tempi del Pibe de Oro, che, sul suo profilo ha postato foto degli azzurri, ricevendo a sua volta, da giorni, foto e video a supporto della squadra di Spalletti.

Un video religioso

Ma il bello deve ancora venire, grazie a un video in cui, la religiosa, insieme alle consorelle, intona l’inno “I campioni dell’Italia siamo noi, siamo noi”, sullo sfondo di una bandiera azzurra.