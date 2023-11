Su Raiuno torna “Lea – I nostri figli”, le anticipazioni di domenica 12 novembre

Gradita sorpresa per i telespettatori di Raiuno, oggi torna "Lea - I nostri figli". Si parte con la seconda stagione.

La domenica sera di Raiuno si impreziosisce con un altro medical drama. La seconda stagione di “Cuori” appena conclusasi cede il passo ad un gradito ritorno per i telespettatori di Rai Uno. Domenica 12 novembre 2023 ore 21:30 andrà in onda su Raiuno la seconda stagione di “Lea – I nostri figli”, la serie con protagonista Anna Valle nei panni di Lea Castelli, infermiera pediatrica dell’Ospedale Estense di Ferrara.

Prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy, scritta da Mauro Casiraghi e Anna Mittone e diretta da Fabrizio Costa, la serie è composta da otto episodi che verranno trasmessi in quattro settimane sulla rete nazionale.

Il cast

Il cast della prima stagione è stato riconfermato. A fianco di Anna Valle, anche nella seconda stagione ci saranno: Mehmet Günsür (Arturo Minerva), Giorgio Pasotti (Marco Colomba), Primo Reggiani (nel ruolo di Pietro Verna), Daniela Morozzi (Rosa Gori in Nibbi), Manuela Ventura (Favilla Mancuso), Marina Crialesi (Olga Francesio), Rausy Giangarè (Michela Idiong), Cloe Günsür (Martina Minerva), Jerry Mastrodomenico (Donato Nibbi), Sergio Pierattini (Eugenio Chiaravalle), Eleonora Giovanardi (Anna Galgano) e Sebastiano Amodeo (Koljia Antonov).

La trama

La seconda stagione inizia con un salto temporale di tre anni rispetto a quanto è stato raccontato nella prima. A distanza di tre anni, Lea è una donna risolta. Grazie alla storia d’amore con Arturo e all’affetto delle colleghe, Lea è riuscita a far pace con il dolore che ha segnato la sua vita ossia la perdita del figlio che aspettava poco prima della sua nascita.

Dopo tre anni da quel momento, Lea ha una relazione con il musicista conosciuto nella prima stagione e fa da madre a Martina, figlia del compagno, che è in piena età adolescenziale. Un incidente in cui si trova coinvolta Martina, darà modo a Lea di scoprire che la ragazza cerca da tempo la madre biologica ed è in contatto con una presunta donna.

Trascorsi tre anni, Lea continua a lavorare fianco a fianco con Marco, primario del reparto di pediatria nonché suo ex marito e padre di Gioia, avuta con la collega Anna. Lea e Marco si ritroveranno attratti l’uno dall’altra sia perché la storia tra Anna e Marco è giunta al termine sia perché Arturo è andato all’estero per registrare un disco ed è distratto da un’affascinante produttrice musicale. Per Lea tornano gli interrogativi. Si trova a un bivio: chi scegliere tra Marco e Arturo?

Dal punto di vista professionale, i rapporti con le colleghe si sono mantenuti e rafforzati. C’è una new entry. Si tratta di Bruno che nasconde un segreto. Non mancheranno come nella prima stagione le storie dei piccoli pazienti e delle loro famiglie tra indagini, diagnosi e trattamenti.

Dove e come guardare la seconda stagione di “Lea – I nostri figli”

A partire da domenica 12 novembre 2023 la seconda stagione di “Lea – I nostri figli” andrà in onda su Rai Uno alle ore 21:30 per quattro settimane. È possibile vedere la serie non solo su Raiuno ma anche in diretta streaming su RaiPlay dove saranno disponibili gli episodi on demand, una volta trasmessi in tv.

Fonte foto: Instagram – Raiplay