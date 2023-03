L’educazione alimentare parte dalle scuole

Ha preso il via negli istituti scolastici ragusani il progetto “Le Buone abitudini”, un ciclo educativo pensato per ragazzi e famiglie e basato su tre pilastri.

RAGUSA – Riguarderà anche le scuole primarie della provincia di Ragusa il progetto “Le Buone Abitudini”. Avviata nel 2006, l’iniziativa aveva coinvolto principalmente le scuole di Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna. Finalmente anche la provincia iblea, insieme a quelle siciliane, può partecipare a questa idea lanciata da sei aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati per promuovere l’educazione alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita.

Si tratta di un progetto innovativo nato con l’obiettivo di supportare scuole e famiglie, nel perseguire e raggiungere un concetto ampio di qualità della vita, con particolare attenzione ai temi della sana alimentazione, del movimento fisico e del rispetto per l’ambiente.

“Le Buone Abitudini” è studiato come un ciclo educativo per accompagnare insegnanti, alunni e famiglie lungo tutto il cammino della scuola primaria, dalla classe prima alla classe quinta. È stata infatti approntata una piattaforma digitale dedicata agli insegnanti: in maniera completamente gratuita, i docenti possono registrarsi e utilizzare contenuti scientifici aggiornati e proposte interattive messe a disposizione come video, approfondimenti, materiali didattici digitali e stampabili, attività esperienziali in classe e in famiglia. Nel dettaglio, il programma è strutturato in cinque percorsi di educazione alimentare curati e verificati in collaborazione con un team di specialisti e differenziati per ciascuna classe della scuola primaria.

“Attraverso una metodologia attiva di insegnamento, grazie alla quale i bambini possono approfondire e mettere in pratica quello che imparano con sperimentazioni pratiche e semplici azioni quotidiane – hanno detto gli ideatori – il percorso formativo permette così di sviluppare competenze e tematiche trasversali in linea con le indicazioni nazionali del Miur”.

La piattaforma digitale dedicata agli insegnanti fa parte di un progetto più ampio rivolto alle famiglie che potranno trovare a propria disposizione contenuti e materiali sul sito dedicato all’iniziativa, e si possono anche consultare le pagine Facebook e Youtube. L’idea, comunque, è quella di creare anche consulenze mirate in base ai bisogni del territorio e delle scuole.

“Promuoviamo e sosteniamo interventi significativi personalizzati nelle realtà locali in cui siamo presenti – hanno continuato ancora – Ascoltiamo necessità e bisogni del territorio, creiamo sinergie e collaborazioni, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e conoscenza nella realizzazione di progetti e iniziative ad hoc, al fine di migliorare concretamente la qualità della vita collettiva. L’obiettivo del progetto ‘Le Buone Abitudini’ è proprio quello di mettere a disposizione uno spazio in cui scuola e famiglie possono lavorare insieme per portare un progressivo ma profondo cambiamento di abitudini e migliorare la qualità della vita partendo dai più piccoli”.