Lega, Bossi: “Sto bene, ci vediamo a Giovenzano”

Il fondatore della Lega ha lasciato il reparto di terapia intensiva in cui era ricoverato dopo il malore accusato nella sua casa di Gemonio

“Il comitato l’ho voluto io ed al primo incontro voglio esserci io. Per cause di forza maggiore come vedete, sono in ospedale ma non preoccupatevi: sto bene! Ci vediamo il 3 a Giovenzano, sarà un grande incontro”. Così, in una dichiarazione anticipata all’Adnkronos, Umberto Bossi, fondatore e presidente a vita della Lega, dalla struttura dell’ospedale di Circolo di Varese.

Il fondatore della Lega aveva lasciato il reparto di terapia intensiva in cui era ricoverato dopo il malore accusato nella sua casa di Gemonio. Bossi erqa stato operato con successo per un’ulcera gastrica e le sue condizioni erano state considerate “buone” dai medici dell’Ospedale “Circolo” di Varese.