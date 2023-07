Lentini, forza posto di controllo: arrestato destinatario mandato di cattura europeo

Il 34enne rumeno, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato condotto in carcere

Gli agenti del commissariato di Lentini hanno arrestato un uomo di 34 anni, di origine rumena, poiché destinatario di un mandato di arresto europeo disposto dall’Autorità Giudiziaria rumena. L’uomo alla guida di un’autovettura, ignorando l’alt polizia intimato dagli agenti, si dava alla fuga.

La fuga a piedi prima dell’arresto

Inseguito, terminava la sua corsa in contrada Reina Rapis dove l’auto si impantanava e, fuggendo a piedi, veniva successivamente bloccato. Le indagini svolte a carico dell’uomo evidenziavano, sin da subito, come da un normale controllo del territorio gli agenti erano incappati in uno straniero destinatario di un mandato di cattura europeo perché accusato di reati contro il patrimonio.

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Al termine delle incombenze di legge, ed in attesa della sua estradizione, il trentaquattrenne, che è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato condotto in carcere.