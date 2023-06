Volanti in azione nel Siracusano: raffica di denunce nel capoluogo a Lentini e a Noto

Diversi gli intreventi della Polizia nell’ambito di servizi finalizzati al controllo di soggetti che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà

Nella giornata di ieri, agenti delle Volanti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un giovane minorenne sorpreso alla guida di un autovettura risultata al controllo provento di furto. Il giovane è stato sanzionato per guida senza patente. Gli agenti delle Volanti inoltre, nell’ambito di servizi finalizzati al controllo di soggetti che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, non trovandolo all’interno della sua abitazione al momento del controllo, hanno denunciato un giovane di 19 anni sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Al lavoro commissariati di Lentini e Noto

Impegnati anche gli agenti del Commissariato di P.S. di Lentini. La polizia ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 49 anni. L’uomo deve scontare la pena residua di 1 anno e 28 giorni di reclusione per il reato di furto aggravato. Mentre a Noto, è finito in manette un uomo di 39 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Siracusa. Dopo aver presentato l’istanza l’uomo si è reso irreperibile dimostrando di non avere la volontà di intraprendere il percorso alternativo.

Dopo le formalità di rito, il trentanovenne è stato condotto in carcere dove dovrà scontare una pena residua di 12 mesi di reclusione. E’accusato di reati di danneggiamento aggravato e tentata violenza privata continuata, fatti avvenuti a Noto nel 2018.