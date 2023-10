Leonforte fa quadrato contro la violenza di genere

L’Amministrazione comunale ha dato vita a un partecipato incontro organizzato per sensibilizzare la comunità su un tema tristemente attuale

LEONFORTE (EN) – I temi della violenza di genere e delle pari opportunità sono ormai al centro del dibattito pubblico italiano da decenni, pur non trovando ancora delle soluzioni reali a tali problemi. Il femminicidio e la disparità salariale, per esempio, sono ancora una piaga enorme per il nostro Paese e volendo ancor di più concentrarsi solo sulla nostra regione, diventano macigni enormi sulle spalle anche dell’economia isolana.

Proprio per questo, sono molti i sindaci e le Amministrazioni comunali che con coraggio e voglia di cambiare ciò che viene considerata normalità, puntano l’attenzione sul tema, organizzando incontri e cercando soluzioni pratiche. Uno di questi è certamente il primo cittadino di Leonforte, Piero Livolsi, che ha messo in piedi un importante incontro tenutosi all’interno dei locali di Villa Bonsignore.

“Leonforte Donna”, questo il nome del progetto voluto dall’Amministrazione comunale, è stato un incontro definito formativo e proattivo sul tema della violenza di genere. L’incontro ha avuto come obiettivo quello di affrontare un tema così importante e cruciale per il futuro delle nostre comunità e dei nostri giovani, nella maniera più pluralista e completa possibile, coinvolgendo numerose figure provenienti dalla società civile.

L’incontro è stato ritenuto molto costruttivo e partecipato, grazie anche alla presenza di giuristi, istituzioni, politici, Forze dell’ordine, artisti, esponenti del mondo scolastico e della realtà carceraria locale. Tutti con un unico obiettivo: trovare delle soluzioni concrete contro la violenza di genere e la disparità salariale.

“Una serata da ricordare – ha dichiarato Fabia Mustica, celebre artista e fumettista vincitrice del premio internazionale Chimera d’Argento 2018 – poiché oltre agli interventi di alto livello, per la prima volta, ho percepito una sinergia diversa, una volontà e una voglia di fare mai riscontrate prima d’ora nella mia esperienza personale. E, credetemi, di eventi come ospite ne ho vissuti tanti”.

“È stato un incontro davvero costruttivo – ha concluso Mustica – e posso serenamente dire di essere davvero contenta di aver partecipato e di avere dato il mio contributo in qualità di fumettista attenta alle tematiche sociali e giovanili. Ringrazio di cuore il sindaco Piero Livolsi e sua moglie, l’insegnante Rosanna Sanfilippo, l’assessore alla Pubblica istruzione Sabrina la Ferrara, Gabriella Grasso e l’Università popolare di Leonforte”.