Letizia Scandurra: “Servizio civile, ecco perché ti cambia la vita”

Intervista a Letizia Scandurra, responsabile dell’ufficio dedicato al programma universale per i Salesiani di Sicilia. "Abbiamo ricevuto 516 domande e dal 6 marzo avvieremo le selezioni"

Da qualche settimana si sono chiusi i termini per la presentazione delle candidature per il Servizio civile universale 2023. Circa 71.550 giovani tra i 18 e i 28 anni verranno selezionati in progetti a favore del territorio e delle comunità. Gli uffici preposti hanno ricevuto le candidature e sono pronti alla seconda fase dei lavori. Letizia Scandurra, responsabile ufficio Scu con i Salesiani Sicilia, intervistata dal QdS, illustra le attività proposte dai Salesiani in Sicilia.

Il vostro ufficio è stato impegnato per far conoscere l’opportunità del Servizio Civile e per la gestione delle candidature. Adesso si avvia la seconda fase del bando come funzionerà?

“Tutti i giovani che si sono candidati parteciperanno alla selezione on-line secondo i calendari già pubblicati sul nostro sito scusalesianisicilia.it. Con un selettore, accreditato al Dipartimento, saranno valutati i titoli posseduti, le esperienze curriculari maturate e il colloquio. Secondo un sistema di valutazione che garantisce la trasparenza e la correttezza delle procedure come previsto dal bando”.

Da 23 anni i Salesiani sono impegnati in progetti di Servizio civile. È una missione e un’esigenza per il vostro ente. Perché il Servizio civile è “Un anno che cambia la vita tua e degli altri”?

“Lo slogan è già il manifesto del percorso educativo che viene proposto. Rappresenta un’esperienza di passaggio alla vita adulta, chiedendo ai giovani di coinvolgersi con il meglio delle loro energie fisiche, morali e mentali. Dico sempre al primo incontro di Formazione Generale che il servizio comincia con una valigia vuota, che durante i 12 mesi sarà riempita da incontri, esperienze, contrasti, amicizie, gioie e dolori. Un vero condensato della bellezza e della pienezza della vita vera. Sta a ciascun giovane mettersi in gioco e scommettersi in questa avventura”.

In Sicilia a breve realizzerete le selezioni. Quanti sono i progetti che i Salesiani realizzeranno in Sicilia? Quanti i candidati che parteciperanno?

“Negli ultimi 10 anni hanno svolto il servizio civile con i Salesiani in Sicilia più di 2.300 giovani. I progetti presentati in coprogrammazione con Vides sono 10, divisi in tre programmi nei settori Assistenza ed Educazione per minori, giovani, migranti, donne vittime di violenza, biblioteche, case famiglia. Un totale di circa 250 posti sparsi nelle diverse sedi di tutta la Sicilia. Abbiamo ricevuto 516 domande di partecipazione e dal 6 marzo avvieremo le selezioni”.

Quando saranno avviati i nuovi progetti?

“Il Dipartimento stabilisce alcune date definite in cui gli enti possono far partire a scaglioni i candidati dei nuovi progetti risultati idonei e selezionati. Ultima data utile sarà il 21 settembre. Ci auguriamo di poter cominciare a fine maggio per poter iniziare il servizio con l’esperienza coinvolgente dell’Estate Ragazzi (Grest) che vede coinvolti decine di centri di aggregazione per minori e giovani in Sicilia. I volontari saranno in 42 sedi di opere e soci di Salesiani per il Sociale e presso 19 enti in partenariato (parrocchie, associazioni, cooperative tutte provenienti dal mondo ecclesiale)”.

La maggior parte degli operatori volontari sono studenti universitari o giovani alla ricerca di lavoro?

“Solitamente la tipologia dei candidati è mista ci sono giovani che sono studenti universitari ma negli ultimi anni parecchi sono quelli che colgono il servizio civile come prima esperienza di avvio al lavoro. Il piccolo rimborso di 460 euro per 25 ore settimanali è un modesto incentivo per cominciare il percorso di crescita e di autonomia personale.”