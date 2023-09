Libero Consorzio Agrigento, il bilancio del commissario

Raffaele Sanzo ha fatto nei giorni scorsi un punto sull’attività svolta alla guida dell’Ente intermedio: dall’attenzione ai temi ambientali e al turismo fino agli interventi per strade e scuole

AGRIGENTO – In occasione della scadenza del suo mandato, alla fine dello scorso mese, il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale, Raffaele Sanzo, ha voluto salutare dirigenti e dipendenti tracciando un bilancio della sua attività e ponendo attenzione verso l’ambiente, il turismo, la viabilità, la manutenzione delle strade provinciali, le scuole superiori, il personale, i servizi sociali, la pubblica istruzione ed altro ancora.

In tale ottica si è posta l’attività di indirizzo, intrapresa dal commissario, sui temi ambientali, priorità principale in vista dell’atteso appuntamento Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025.

Numerosi i provvedimenti di lavori e messa in sicurezza sulle Strade provinciali per pericoli imminenti e finanziamenti adottati dal settore tecnico, impegnato nella fase di progettazione nel cantiere del Pnrr, occasione di sostegno ai territori.

L’attività del commissario Sanzo ha riguardato, altresì, provvedimenti verso le scuole superiori di competenza del Libero Consorzio comunale con numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per pianificare le attività scolastiche e preparare l’ingresso in aula, ormai imminente, degli studenti fra qualche settimana. Un percorso politico che ha inteso abbracciare anche le questioni sulla disabilità con attenzione verso gli studenti con particolari handicap e le rispettive famiglie.

Particolare interesse, come accennato, è stata centrata sul tema del turismo, in attesa di Agrigento 2025, con iniziative mirate per rilanciare e valorizzare le bellezze della provincia e con la riclassificazione di nuove strutture ricettive che hanno ulteriormente potenziato l’offerta turistica.

Il commissario Sanzo ha, altresì, focalizzato il suo mandato sul tema del personale dell’Ente attraverso una rimodulazione dei servizi e la stabilizzazione dei 120 dipendenti (ex precari) ai quali si è garantita stabilità economica e professionale.

Raffaele Sanzo ha rivolto un doveroso ringraziamento ai dirigenti e al personale dell’Ente con i quali ha lavorato con efficienza e trasparenza. Un grazie è stato rivolto anche ai sindaci della provincia per la proficua collaborazione che, nelle diverse sensibilità politiche, hanno saputo cogliere e sostenere gli interessi della comunità amministrata.