“Libriamoci”, un progetto per promuovere la cultura della lettura al Lombardo Radice

Nuovo incontro legato al progetto "Libriamoci" al Liceo Lombardo Radice di Catania. Tra i relatori anche l'attore e attivista Moni Ovadia: il programma.

Venerdì 17 novembre, a partire dalle ore 10.05, si svolgerà un incontro legato al progetto “Libriamoci” del Liceo Lombardo Radice di Catania.

L’incontro avrà luogo sulla piattaforma Gsuite dell’Istituto, applicativo Meet. Agli studenti e ai docenti interessati, sia della sede centrale che della sede Bosco, verrà comunicato il codice di accesso.

“Libriamoci”, il Liceo Lombardo Radice promuove la cultura della lettura

Le classi del Liceo Lombardo Radice interessate dall’incontro saranno: 1A, 1D, 1LC, 1LD, 2A, 2B, 2D, 2LD, 3C, 4LE, 4LC, 4D, 4LG, 4C, 4LF, 5A, 5D, 5SB (Centrale e Bosco).

“Libriamoci” consisterà in una serie di brevi letture e brevi motivazioni sulla scelta, da parte degli alunni, di alcuni brani tratti da romanzi, saggi o poesie. Si tratta di brani che, in qualche modo, i giovani studenti hanno ritenuto “significativi nella loro esperienza di vita e crescita interiore“, come si legge nella nota inviata dalla dirigente scolastica Concetta Mosca sull’evento.

Ad aprire la riunione sarà la professoressa Labruna, che cercherà di consentire un’agile partecipazione ai relatori esterni. Dopo i saluti della dirigente Concetta Mosca, parleranno:

La professoressa Marcella Labruna , referente del progetto “Libriamoci”: “I libri che mi fan tremar le vene e i polsi”;

, referente del progetto “Libriamoci”: “I libri che mi fan tremar le vene e i polsi”; Massimiliano Perna , giornalista, autore: “La parola liberata: tra ideali ed etica”;

, giornalista, autore: “La parola liberata: tra ideali ed etica”; Moni Ovadia , noto uomo di teatro e attivista dei diritti civili: “Stranieri a se stessi”;

, noto uomo di teatro e attivista dei diritti civili: “Stranieri a se stessi”; Valentina Carmen Chisari , giornalista, scrittrice, lettrice: “La lettura ad alta voce come strumento di condivisione: la scommessa di ‘Lectura City’;

, giornalista, scrittrice, lettrice: “La lettura ad alta voce come strumento di condivisione: la scommessa di ‘Lectura City’; Professoressa Agnese Amaduri, ricercatore al DISUM di Letteratura italiana: “Il lungo addio: qualche riflessione su ‘Il Cavaliere e la morte’ di Leonardo Sciascia”.

Immagine di “Scuola in Chiaro”