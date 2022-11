Liliana Segre: “Ancora insulti da no vax, presenterò denuncia”

Ancora minacce e insulti dai no vax, con la decisione di sporgere questa volta denuncia alle autorità competenti.

Lo ha dichiarato la senatrice a vita, Liliana Segre, durante il forum nazionale delle donne ebree in corso a Milano.

“La vita mi ha insegnato a essere libera e senza paura nonostante io sia la più vecchia d’Europa obbligata alla scorta per tutti gli insulti e gli improperi e le minacce di morte che mi vengono fatte anche perché sono vaccinata, e non sono una No vax”.

“Per tanto tempo – ha concluso Liliana Segre – sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano, ma adesso sporgerò denuncia. Inoltre, ritengo sia cattivo augurarmi la morte a 92 anni”.