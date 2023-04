L’impegno del Comune di Regalbuto a favore delle famiglie

Il sindaco Longo ha preso parte a Roma al Network nazionale degli Enti che sostengono questo importante valore: “Siamo stati i primi siciliani ad accreditarsi all’evento”

REGALBUTO (EN) – Quelli da poco trascorsi sono stati giorni di riflessione e di condivisione per il sindaco Vittorio Angelo Longo che si è recato alla Pontificia Università della Santa Croce, a Roma, dove si è tenuto il Network nazionale Comuni Amici della famiglia. Un appuntamento che ha visto la presenza di notevoli autorità, tra cui il ministro per la Famiglia, la Natalità e le pari Opportunità Eugenia Maria Roccella e il presidente della Cei sua eminenza cardinale Matteo Maria Zuppi.

Sono oltre 140 i Comuni italiani che hanno aderito al Network in questione, collegandosi tra loro per favorire nelle comunità lo sviluppo di buone pratiche politiche a favore delle famiglie: azioni di mutuo aiuto familiare, percorsi di collaborazione, solidarietà e sostegno reciproco in un rapporto di co-progettazione tra famiglie e istituzioni locali.

Tale organizzazione è nata nel 2017 su iniziativa della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Alghero e dall’Associazione nazionale famiglie numerose, che hanno presentato in un convegno a Roma, alla Pontificia Università della Santa Croce, un forum sul tema “Comuni amici della famiglia-Un’esperienza concreta a sostegno delle famiglie”. Il tutto ha preso dunque vita in Trentino, dove molti Enti locali hanno deciso di aderire all’iniziativa, che nel giro di poco tempo ha unito 142 comuni provenienti da 11 regioni italiane diverse.

Il Comune di Regalbuto è stato il primo Comune siciliano a partecipare al Forum e ad accreditarsi all’evento. Uno dei temi è stato quello della famiglia vista come risorsa e nucleo di riferimento per le politiche territoriali, tema che per il primo cittadino Longo risulta essere di fondamentale importanza per lo sviluppo della comunità.

“Sono onorato – ha affermato il vertice dell’Amministrazione comunale regalbutese – di aver potuto rappresentare il nostro Comune e la nostra regione al Forum sulla famiglia. Il nostro è stato il primo Comune siciliano ad accreditarsi all’evento e a partecipare attivamente alla discussione, denotando quanto per la mia Amministrazione sia importante la famiglia e le sue esigenze”.

“Ci tengo a ringraziare – ha concluso il primo cittadino – tutti coloro che hanno preso parte al Network. Questo evento ha rafforzato in me la convinzione che il fulcro del mio operato e della mia politica sarà sempre la famiglia”.