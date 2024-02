L’Istituto ‘Florio’ di Erice ai Campionati della Cucina Italiana dal 18 al 20 febbraio

Si svolgeranno nel padiglione A3 della Fiera di Rimini, all'interno di Beer&Food Attraction

Ultimi giorni di preparazione per la squadra dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice, che prenderà parte ai Campionati della Cucina Italiana che si svolgeranno dal 18 al 20 febbraio nel padiglione A3 della Fiera di Rimini, all’interno di Beer&Food Attraction. Si tratta dell’evento più importante sul fronte delle competizioni culinarie nazionali, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi, giunto all’8^ edizione. Un evento molto atteso, che da anni ha ottenuto l’importante riconoscimento da parte di Worldchefs, l’organizzazione mondiale dei cuochi di cui la FIC fa parte e all’interno della quale è una delle associazioni più attive.

La squadra

La squadra dell’Istituto di cui è Dirigente Scolastica Pina Mandina, è composta dagli alunni Aurora Di Via, Vittorio Caruso e Valerio Pensabene, coordinati dai professori Antonino La Sala e Antonino Peraino. La prima allieva parteciperà alla categoria ‘Concorso Cucina Calda Individuale – Programma Pasticceria da Ristorazione K2-Junior’, il secondo e il terzo studente alla categoria ‘Concorso Cucina Calda K1 Individuale – Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri Trapanesi’. “Per i tanti appuntamenti previsti quest’anno – dice la Dirigente Mandina – possiamo parlare di un evento internazionale, a cominciare dalle competizioni in programma. Tante, infatti, anche per il 2024 le novità e i contest previsti, che rappresentano una straordinaria vetrina per la ristorazione di qualità e ovviamente per il nostro Istituto”.