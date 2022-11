L’Italrugby scrive la storia: Australia battuta 28-27 nel test-match

Prima, storica, vittoria dell'Italrugby sull'Australia: gli azzurri s'impongono 28-27 nel test-match contro i "Wallabies".

L’Italrugby scrive la storia all’Artemio Franchi di Firenze.

Gli azzurri, infatti, hanno battuto per la prima volta in assoluto l’Australia nel secondo test-match delle Autumn Nations Series.

28-27 il risultato finale in favore di Lucchesi e compagni, che danno così seguito alla debordante vittoria contro Samoa ottenuta a Padova.

Tre le mete siglate dall’Italia, firmate da Bruno e Capuozzo (2). I “Wallabies”, settimi nel ranking mondiale, hanno avuto sul piede di Donaldson la trasformazione della vittoria, ma il piazzato è finito fuori.

Tutto perfetto per il tripudio azzurro, proprio in quella Firenze in cui nel 2016 l’Italia aveva centrato un’altra prima vittoria di “lusso” contro il Sudafrica.

Proprio contro gli Springbocks l’Italrugby chiuderà il trittico delle Autumn Nations Series sabato 19 novembre alle 19.