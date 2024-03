Troppe liti tra gli ospiti: chiude mensa della Caritas

Calci e pugni, risse ripetute all'interno della mensa della Caritas tra gli ospiti: alla fine, si è optato per la chiusura provvisoria

La mensa Caritas, che ogni giorno offre un pranzo e una cena a circa 100 persone, è stata temporaneamente chiusa a Piacenza. Il motivo risiederebbe nelle troppe liti tra gli indigenti: l’ultimo degli episodi è avvenuto venerdì sera nel cortile interno della mensa, che si trova in centro storico, e ha avuto come protagonisti due uomini in attesa di entrare e consumare la cena, che hanno iniziato a colpirsi con calci e pugni.

Carabinieri e ambulanze sul posto

Sul posto sono intervenute due volanti e altrettante ambulanze, i contendenti sono stati medicati per contusioni e ferite per fortuna non gravi.

