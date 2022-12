Litiga con automobilista per un sorpasso: sospeso autista Atac

Un‘autista dell’Atac in servizio sulla linea 64 è stato sospeso dal servizio, dopo essere sceso dall’autobus per imprecare contro un automobilista responsabile, forse, di un sorpasso azzardato.

Un cordone di persone ha cercato di far desistere il dipendente dell’azienda di trasporto pubblico di Roma che, a norma di regolamento, durante il servizio non può scendere dal mezzo.

In diversi hanno filmato il tutto, con il video finito già ovviamente sui social.

La nota dell’Atac

L’azienda, in una nota, ha annunciato di aver “sospeso da funzioni e stipendio” il conducente della linea 64 spiegando di averlo individuato e sospeso perché “coinvolto in un diverbio per questioni di viabilità”. Ma soprattutto “si è reso responsabile di comportamenti del tutto inaccettabili per un operatore del servizio pubblico. Il provvedimento di sospensione, dalle funzioni e dallo stipendio, è stato deciso a seguito di immediata indagine attivata dall’azienda a seguito di segnalazione ricevuta nel primo pomeriggio”.