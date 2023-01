Lo sfogo del principe Harry: “Voglio una famiglia, non una istituzione”

Il figlio minore del sovrano britannico Carlo III ha concesso un'intervista all'emittente Itv in vista dell'uscita della sua autobiografia

“Vorrei riavere indietro mio padre, vorrei riavere mio fratello“. A dirlo è il principe Harry, secondo le anticipazioni dell’intervista televisiva che il figlio minore del sovrano britannico Carlo III ha concesso all’emittente Itv in vista dell’uscita della sua autobiografia. “Non doveva finire così”, dice ancora il duca di Sussex, aggiungendo di volere “una famiglia, non una istituzione”.

Il principe: “Nessuna volontà di riconciliazione”

Harry afferma anche che “loro pensano sia meglio dipingerci come i cattivi” e che “non hanno nessuna volontà di riconciliazione“. Le anticipazioni non chiariscono a chi si riferisca esattamente. Realizzata in California, dove il principe vive con i figli e la moglie Meghan, in seguito alla decisione di abbandonare i doveri reali, l’intervista andrà in onda su Itv due giorni prima dell’uscita, il 10, dell’autobiografia. Un’altra intervista verrà diffusa domenica dalla Cbs. Dopo il clamore suscitato dalla serie Netflix “Harry e Meghan”, il libro autobiografico “Spare” (scorta) rischia di creare altre tensioni nella famiglia reale.