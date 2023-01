Lollobrigida: Sophia Loren “Luce della tua stella brillerà nei nostri cuori per sempre”

L’attrice ha espresso attraverso un messaggio tutto il suo affetto e il cordoglio per l'amica scomparsa ieri

Per Sophia Loren la scomparsa di Gina Lollobrigida è stato un duro colpo. ”Ieri ero molto addolorata e non mi venivano le parole”, spiega l’attrice all’Adnkronos che oggi desidera esprimere, attraverso un messaggio, tutto il suo affetto e cordoglio per l’amica scomparsa ieri.

Il messaggio della attrice: “Ti voglio bene Gina!”

”Cara Gina – dice la Loren leggendo il suo messaggio – il tuo corpo si è spento ma la luce della tua stella brillerà su di noi e nei nostri cuori per sempre. Ti voglio bene Gina! Sophia”.