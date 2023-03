Lombardo assolto, Anastasi: “Fa rabbia, in 13 anni spazzata un’idea di Sud”

Il presidente del Consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi ieri sera, a caldo, si è lanciato in una lunga invettiva.

La storia non sio fa con i se e con i ma. Eppure, la tentazione del senno del poi è inevitabile. Soprattutto di fronte a un processo lungo tredici anni terminato con un’assoluzione e la conferma della stessa in Cassazione.

Lombardo, vicenda giudiziaria al capolinea

La vicenda giudiziaria di Raffaerle Lombardo, arrivata al capolinea ieri con la sentenza della Corte suprema che ha ritenuto inamissibile il ricorso presentato dalla procura dopo l’assoluizione in appello, porta con sé strascichi che, soprattutto a Catania, si fanno sentire. La corazzata autonomista, asso piglia tutto della politica fino a poco tempo fa, in questi due lustri e più, si è quasi dissolta. Non del tutto, certo, ma è stata oggettivamente ridimensionata. Lo sa bene chi, al contrario di tanti, ha continuato a perorare la causa politica. Non senza difficoltà.

Assoluzione Lombardo: il commento di Anastasi

Come il presidente del Consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi che ieri sera, a caldo, si è lanciato in una lunga invettiva. Contro le lungaggini della Giustizia, innanzitutto. Autonomista da sempre e da sempre vicino al fratello dell’ex presidente, Angelo, Anastasi ieri sera si è sfogato. Sostenendo che, se i tempi per il giudizio fossero stati più brevi, il Sud avrebbe forse una voca a Roma. “Con le dimissioni di Lombardo dopo l’avvio dell’indagine, il Movimento per l’autonomia crolla – sostiene Anastasi. Finisce la forza delle idee e la contrattazione politica con il Nord. E oggi viene assolto a tutti i livelli, anzi la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della Procura”.

La fine del Mpa

“La Giustizia ha funzionato con i suoi tre gradi di giudizio, ma quella idea di partito è stata distrutta – continua Anastasi. Mi dispiace e mi da rabbia il tempo passato, Era il 2010 quando è iniziata questa vicenda e sono passati 13 anni. Sono convinto che è stato cambiato il corso della storia politica catanese e siciliana. Il Mpa era forta anche a livello nazionale e il Sud ha perso tanto. Non si è parlato più di Sud. Potremmo parlare ore del Movimento per l’autonomia – continua Anastasi – dei pregi, dei difetti, delle contraffizioni: ma aveva un’idea e nel dibattito nazionale c’era il Sud”.