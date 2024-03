Loredana Bertè, non c’è ancora una diagnosi per i problemi di salute, rinviate altre date del tour 2024

L'artista necessita di ulteriori accertamenti

“Dobbiamo comunicare purtroppo che, a causa di accertamenti clinici fissati dallo staff medico di Loredana nella prossima settimana, abbiamo deciso di posticipare i prossimi concerti di TORINO e BRESCIA rispettivamente al 24 ed al 20 MAGGIO p.v.”. Queste le parole dello staff di Loredana Bertè, che qualche giorno fa è stata ricoverata a causa di un malore.

“Questi ultimi accertamenti serviranno a fare una diagnosi per poterle prescrivere una terapia farmacologica che possa risolvere in maniera (si spera definitiva) i disturbi che troppo frequentemente giungono improvvisi e imprevisti, come avvenuto negli ultimi giorni“, spiegano dallo staff di Loredana Bertè.

Loredana Bertè, il tour riprende dal 3 aprile

“Il tour riprenderà regolarmente a partire dal concerto programmato al Teatro Rossetti di Trieste del 3 aprile. I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere i rimborsi dei biglietti per la data di Torino entro e non oltre il 5 aprile, e per la data di Brescia entro e non oltre il 20 aprile 2024, presso le prevendite dove sono stati acquistati“, conclude la nota apparsa sulle pagine della cantante.

Loredana Bertè, gli appuntamenti della tournée prima dei problemi di salute

15 marzo Varese, Teatro di Varese; 19 marzo Torino, Teatro Colosseo; 23 marzo Brescia, Teatro Display; 3 aprile Trieste, Teatro Rossetti; 12 aprile Cremona, Teatro Ponchielli; 18 aprile Bari, Teatro Team; 23 aprile Parma, Teatro Regio e 4 maggio Portorose (Slovenia), Auditorio Portorose.

