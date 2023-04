L’oroscopo di inizio settimana, i segni fortunati di lunedì 24 aprile

Oroscopo di oggi, lunedì 24 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte

Ariete

Al nastro di partenza della settimana trovate ad aspettarvi l’equipaggiamento al gran completo per permettervi di avanzare nella carriera e nei traguardi economici desiderati. Oggi la vostra mente è un vulcano di idee da non lasciare inutilizzate. Le prospettive amorose si annunciano strepitose per la stabilità dell’unione e per la soddisfazione dei vostri sensi.

Toro

Luna oggi in secondo Campo. Giornata dedicata al business, tra acquisti e compravendite, maneggiate denaro quasi fossero … granelli di sabbia. Senza frontiere anche la spesa al supermercato, quando si tratta di assaggi e golosità che fanno atmosfera, appena potete non badate a spese. Oltre all’intesa sentimentale anche quella erotica promette d’essere molto accesa.

Gemelli

Luna protagonista nel vostro segno, amica di Giove ispiratore di pensieri positivi, poesie, sentimenti teneri, desiderio di viaggi, sia reali, sia con la fantasia. Qualcuno, sicuramente, approfitterà del ponte per una vacanza con la famiglia. I sentimenti sono protetti dalla buona sorte e le nuove storie d’amore… creano intrecci dolci e intensi. Il sex appeal non fa una grinza.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Leone

Giorno tranquillo, col supporto di colleghi e amici che vi danno una mano qualora vi perdiate nel classico bicchier d’acqua. Eventualità non improbabile, visto che vi ritrovate Mercurio in posizione dissonante. Per vostra fortuna la Luna oggi in Gemelli vi dà il necessario supporto perché riusciate a concludere se non presto, almeno bene, tutte le incombenze in agenda.

Vergine

Il cielo di oggi potrebbe rivelarsi importante per voi, soprattutto per quanto riguarda questioni legate al lavoro e a eventuali trattative e intese da siglare in quell’ambito: la Luna in Gemelli è alleata di Giove, astro del successo e del denaro. Approfittatene subito perché tra pochi giorni la situazione potrebbe diventare più complessa. Gradirete l’invito per un evento mondano.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Lamentatevi se ne avete il coraggio! Per prima cosa per la Luna in transito nel nono campo che agevola affari con persone o paesi stranieri ma anche viaggi e vacanze. Un’opportunità che molti oggi e domani coglieranno al volo! E se è vero che gli affari andranno meglio del previsto è anche vero che le faccende sentimentali recupereranno molti punti, smalto e terreno.

Scorpione

Curate la qualità della vita a partire dalle piccole azioni e godetevi un po’ di relax con chi amate. Questo penultimo lunedì di aprile è adatto a sviluppare l’espansione personale e a estendere le vostre potenzialità in campo creativo. Favorite le entrate e le uscite di denaro, soprattutto per aumentare il comfort sul posto di lavoro e per promuovere la tua immagine sociale.

Sagittario

Luna e Giove brillano nel vostro cielo. Una sorta di ‘faro’ che illumina a giorno sia la vostra sfera privata sia le faccende finanziarie. Stabilmente e felicemente in coppia? Vi godrete i frutti degli sforzi fatti in precedenza, tranquilli e sicuri del vostro Amore. Splendido giorno anche per ogni vostra intenzione al lavoro e negli affari. Notevoli competenze, proposte interessanti.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 24 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non allarmatevi per una breve battuta d’arresto che vi dà modo di riprendere fiato e di sviluppare le vostre doti migliori. Con gli astri che vi ritrovate sopra il capo, vi farete prendere dall’ansia, avrete la sensazione di non riuscire ad arrivare a tutto e nell’agire potreste dimenticare particolari importanti. Pianificate i vostri compiti e tenete sotto controllo il nervosismo.

Acquario

Interessante ? oggi – la Luna nel sesto Campo, sestile a Giove. Vi aiuta a togliere ‘qualche castagna dal fuoco’, consentendo a qualcuno un vantaggio oppure aiutando qualche altro a procurarsi un favore, una bella opportunità. Non escludiamo gratificazioni, miglioramenti per chi lavora alle dipendenze altrui. Rallentate i ritmi quotidiani, alimentatevi in modo sano.

Pesci

Dovete presentarvi al lavoro e avete rinunciato a una vacanza breve con i vostri amici? Se la risposta è positiva, al lavoro ci andate per necessità e con lo stesso spirito di sopportazione portate avanti le vostre mansioni, senza battere ciglio ma testa e cuore sono altrove, alle prese con emozioni segrete e fantasie inconfessabili. Optate per una serata casalinga.

Fonte immagine: Quique da Pixabay