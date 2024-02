Lotta a cyberbullismo e truffe online, la polizia alla ricerca di 177 giovani: come partecipare e scaricare il bando

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalla mezzanotte entro le ore 23.59 del 18 marzo 2024

La polizia è alla ricerca di nuovi investigatori cyber in grado di contrastare fenomeni sempre più alla ribalta come le truffe online o cyberbullismo. Se da un lato la tecnologia oggi fornisce numerosi supporti, dall’altro presente anche delle minacce ed è per questo che è stata avviata una opportunità in favore di 177 giovani che avranno la possibilità di svolgere un ruolo importante per la sicurezza pubblica e lavorare sul terreno virtuale

Entro quando presentare la domanda

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalla mezzanotte entro le ore 23.59 del 18 marzo 2024.

Gli obiettivi dell’Amministrazione Pubblica in favore della sicurezza

Inserire profili così altamente specializzati nei propri ruoli è la risposta dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza a sfide sempre più complesse e che dominano l’agenda pubblica, con l’impiego di risorse “skillate” che verranno ulteriormente valorizzate e formate per acquisire e affinare l’intuito, le capacità, le doti proprie degli investigatori, per operare a tutela di tutti.

Come presentare domanda e scaricare il bando

