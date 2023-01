Lotteria Italia: i biglietti vincenti, ecco l’elenco completo

I biglietti vincenti della Lotteria Italia: scopri tutti i biglietti vincenti dei premi di prima, seconda e terza categoria

I biglietti vincenti della Lotteria Italia: in questo articolo, tutti i biglietti vincenti dei premi di prima, seconda e terza categoria. L’estrazione oggi venerdì 6 gennaio 2023.

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022 2023

Lotteria Italia, ci siamo. Oggi 6 gennaio 2023, si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Un appuntamento ormai tradizionale nel giorno dell’Epifania.

Lotteria Italia, oggi l’estrazione: quanti sono e quando si estrarranno i biglietti vincenti

Scopriamo insieme tutti i biglietti vincenti di prima (quelli milionari), e poi quelli di seconda e terza categoria. I giocatori possono partecipare alle estrazioni dei premi di prima, seconda e terza categoria acquistando uno o più biglietti in formato cartaceo o in formato digitale.

La lotteria nazionale “Italia” – manifestazione 2022 è collegata alle trasmissioni televisive della Rai “È sempre mezzogiorno!” e “Soliti Ignoti“.

In questa edizione della Lotteria Italia sono stati venduti 6.013.665 tagliandi contro i 6.359.771 dello scorso anno, con un calo del -5,4%. La vendita online è stata di 101.445 biglietti.

Quanti biglietti della Lotteria Italia sono stati venduti in Sicilia

Dati in calo per la Lotteria Italia 2022 in Sicilia: il totale dell’edizione 2022, riporta Agipronews, è stato di 304.600 tagliandi, il 7,8% in meno rispetto al 2021.

A livello provinciale il primato va ancora una volta alla provincia di Palermo, con 92.400 biglietti (-9,4%); Catania segue con un totale di 68.620 (-6,3%), e sul podio finisce anche Messina, a 41.100 (-12,6%). Quarto posto per Trapani (24.740, -4,6%), poi Agrigento (21.280, -3,6%) e Siracusa (18.100, -16,5%).

In calo anche il dato relativo a Ragusa che chiude con 15.100 biglietti e un -3,7%, in controtendenza Enna, stabile con 11.800 (+0,7%) e Caltanissetta con 11.460 tagliandi e un incremento del 2,9%.

Resiste il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti di prima categoria

Dalle 21 di oggi i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022-2023. Il primo premio della Lotteria Italia vale 5 milioni di euro.

Ecco i biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2022 2023.

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti di terza categoria

Lotteria Italia 2022, estrazione oggi 6 gennaio 2023: biglietti, premi, cose da sapere

La vendita al pubblico dei biglietti della Lotteria Italia può essere effettuata fino alle ore 21 di oggi, 6 gennaio 2023.

I premi di prima categoria sono stabiliti nel numero di cinque; il primo premio della prima categoria è pari a euro 5milioni.

L’importo degli altri premi di prima categoria, nonché il numero e l’importo degli altri eventuali premi delle altre categorie, saranno determinati dal Comitato dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Tutti gli importi dei biglietti vincenti

I premi di prima categoria sono cinque; il primo premio della prima categoria è, come detto, pari a cinque milioni di euro. Invece, l’importo degli altri premi di prima categoria, nonché il numero e l’importo degli altri eventuali premi delle altre categorie (solitamente ci sono premi di seconda categoria e terza categoria), saranno determinati dal comitato dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Come scoprire se hai vinto, oggi l’estrazione della Lotteria Italia, ecco come seguirla

Il numero di serie dei biglietti vincenti e il relativo importo vengono comunicati in questi modi:

in diretta il 6 gennaio 2023 (saranno comunicati solo i premi di prima categoria), all’interno della trasmissione “Soliti Ignoti”.

nel Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2022, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Come funziona l’estrazione di biglietti vincenti

Le operazioni di estrazione dei premi della lotteria sono un po’ complicate. Nel corso della trasmissione infatti prima ci sono le operazioni di estrazione di tutti i biglietti vincenti i premi di prima categoria, poi si procede all’abbinamento, in modo casuale e segreto, dei 5 biglietti estratti vincenti con 5 diversi simboli.

I 5 simboli sono apposti, a seguito di abbinamento casuale, da rappresentanti della Commissione, di cui al successivo articolo 9, nei cinque passaporti dei personaggi famosi che partecipano alla partita della puntata.

Durante le fasi della partita, ogni qualvolta uno dei personaggi famosi partecipanti al gioco scende in pedana, al termine della relativa indagine operata dal concorrente e a risposta data e verificata, il presentatore procede a rimuovere la pellicola posta nel retro del passaporto e svela il simbolo attribuito. Il gioco della Lotteria Italia consiste in una gara tra i 5 personaggi famosi che devono riconoscere a quale personaggio, esclusi i concorrenti, si riferisce la fotografia da bambino/a che viene di volta in volta presentata.

Ai 5 concorrenti viene mostrata sullo schermo una fotografia e il presentatore chiede di individuare il personaggio da adulto. I 5 concorrenti si prenotano premendo il proprio pulsante. Il più veloce a premere ha diritto a dare la risposta: se la risposta è esatta, il concorrente totalizza un punto.

Se la risposta è errata, il concorrente è momentaneamente escluso dal gioco e gli altri quattro concorrenti possono prenotarsi premendo il pulsante a loro volta. Il primo dei quattro a premere il pulsante ha diritto a rispondere: se la risposta è esatta, totalizza un punto; se è errata, è momentaneamente escluso dal gioco e gli altri tre concorrenti possono prenotarsi premendo il pulsante.

Il primo dei tre a premere il pulsante ha diritto a rispondere: se la risposta è esatta, totalizza un punto; se è errata, è momentaneamente escluso dal gioco e gli altri due concorrenti possono prenotarsi premendo il pulsante. Il primo dei due che schiaccia il pulsante ha diritto a rispondere: se la risposta è esatta, totalizza un punto, se è errata, è momentaneamente escluso dal gioco. L’ultimo concorrente rimasto (il quinto) risponde necessariamente (ma è, comunque, tenuto a premere il pulsante): se la risposta è esatta, totalizza un punto, se è errata, ricomincia una nuova serie di risposte e tutti e 5 i concorrenti sono di nuovo in gioco.

Dopo due risposte inesatte per ogni concorrente oppure nel caso in cui non si prenota alcun concorrente, il presentatore svela il personaggio e mostra la foto successiva. Se un concorrente fornisce una risposta esatta senza essersi prenotato, il punto non viene attribuito. Il presentatore durante il gioco fornisce indizi utili alla individuazione dell’identità del personaggio mostrato nella fotografia. Il concorrente che totalizza per primo 3 risposte esatte, si posiziona al 1° posto della classifica ed esce dal gioco.

Al simbolo rinvenuto sul suo passaporto è attribuito il primo premio della lotteria nazionale “Italia” 2022. Il gioco continua tra gli altri concorrenti; il concorrente, tra i 4 rimasti, che totalizza per primo 3 risposte esatte, si posiziona al 2° posto della classifica ed esce dal gioco. Al simbolo rinvenuto sul suo passaporto è attribuito il secondo premio della lotteria Italia 2022. Il gioco continua tra gli altri concorrenti; il concorrente, tra i 3 rimasti, che totalizza per primo 3 risposte esatte, si posiziona al 3° posto della classifica ed esce dal gioco.

Al simbolo rinvenuto sul suo passaporto è attribuito il terzo premio della lotteria nazionale “Italia” 2022. Il gioco continua tra gli altri concorrenti; il concorrente, tra gli ultimi 2 rimasti, che totalizza per primo 3 risposte esatte, si posiziona al 4° posto della classifica. Al simbolo rinvenuto sul suo passaporto è attribuito il quarto premio della lotteria Italia 2022.

Al simbolo rinvenuto sul passaporto del 5° concorrente rimasto che si posiziona al 5° posto della classifica, viene attribuito il quinto premio della lotteria Italia 2022.

Al termine del gioco, vengono aperte le 5 buste contrassegnate dai 5 simboli di gioco contenenti i numeri dei biglietti vincenti e comunicato il premio a ciascuno di essi attribuito. L’operazione avviene a partire dalla busta riportante il simbolo rinvenuto sul passaporto del concorrente classificatosi al 5° posto, a cui è stato attribuito il quinto premio di prima categoria fino ad arrivare alla busta riportante il simbolo rinvenuto sul passaporto del concorrente classificatosi al 1° posto, al quale è stato attribuito il primo premio pari a euro 5.000.000,00

Come riscuotere le vincite della Lotteria Italia 2022 2023

Il biglietto cartaceo vincente, integro e in originale, deve essere presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) all’indirizzo: Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta; oppure in un qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale. Il vincitore deve comunicare generalità, indirizzo e la modalità di pagamento che preferisce tra assegno circolare, accredito sul proprio conto bancario o conto postale.

Nel caso il biglietto vincente sia stato acquistato online la richiesta di pagamento deve essere effettuata dal titolare del conto gioco in una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Al giocatore sarà rilasciata una ricevuta, presentando i seguenti documenti: stampa del promemoria di gioco, documento d’identità del titolare del conto gioco, codice fiscale e codice Iban del conto, intestato al titolare del conto gioco, sul quale accreditare la vincita.

Il vincitore potrà scegliere una modalità di pagamento tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

I premi dovranno essere reclamati entro il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2022. In caso di smarrimento del biglietto cartaceo vincente, il premio non potrà essere pagato. Per quanto riguarda i biglietti online, invece, il promemoria di gioco può essere sempre recuperato dalla sezione “Movimenti e Giocate” del proprio profilo di conto gioco. I premi attribuiti nell’estrazione finale del 6 gennaio saranno pagati entro 45 giorni dalla data della messa a disposizione dei fondi per i pagamenti da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.