Lotteria Italia 2023, più di 6,7 mln di biglietti venduti: oltre 348mila in Sicilia

Sono oltre 6,7 milioni i biglietti della Lotteria Italia 2023 venduti (11% in più rispetto allo scorso anno, circa 6 milioni di tagliandi). In Sicilia è stato raggiunto il totale di 348.820 biglietti (aumento del 14,5% dalla passata edizione, 304.600). In prima posizione nell’isola c’è Palermo con 110.300 tagliandi (+19,4%) e al secondo Catania con 77.100 tagliandi (+12,4%). Terza piazza Messina con 45.300 biglietti (+10,2%).

Quando ci sarà e come funziona la Lotteria Italia?

Il regolamento prevede che l’estrazione finale sia fissata per oggi, sabato 6 gennaio 2024. Sarà abbinata alla trasmissione televisiva di Rai 1 “Affari tuoi” e la puntata speciale andrà in onda dalle 21:30. Quest’anno i 5 vip in gara alla trasmissione dovranno indovinare prodotti tipici, detti popolari e avvenimenti storici. Prima della sfida i personaggi dovranno scegliere 5 pacchi dorati a cui saranno associati dei simboli. Il vip che per primo riuscirà a rispondere esattamente a 3 quesiti si posizionerà al 1° posto e il simbolo del suo pacco d’oro verrà abbinato al primo premio della Lotteria Italia edizione 2023. Stesso modus operandi per i premi rimanenti. Nella puntata saranno comunicati solamente i primi 5 biglietti vincenti con il montepremi più ingente.