Lucca, si stacca pannello dalla cupola del Duomo: intervengono i vigili del fuoco

Momenti di paura a Lucca.

Intorno alle 15,30 di oggi pomeriggio, infatti, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire presso il duomo di San Martino per mettere in sicurezza un pannello in metallo della copertura di una cupola poiché si era staccato in parte.

I vigili del fuoco, grazie anche all’ausilio dell’autoscala hanno effettuato una manovra di derivazione alpinistica e, imbarcando il pezzo pericolante, lo hanno poi vincolato alla cupola.

L’intervento è terminato attorno alle ore 18:00, alla presenza anche della polizia municipale giunta al duomo di Lucca.