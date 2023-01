Lungomare di Aspra e ville storiche di Bagheria campeggiano sul National Geographic

Dopo le meravigliose location scelte per la serie Tv statunitense "White Lotus", è stato scelto un altro scorcio della meravigliosa Isola

Gli scenari della Sicilia sono ancora ricercati e apprezzati da tutto il mondo. Dopo le meravigliose location scelte per la serie Tv statunitense “White Lotus“, è stato scelto un altro scorcio della meravigliosa Isola.

Il borgo marinaro di Aspra

Bagheria, con la sua colorata frazione marinara di Aspra, ha conquistato un posto sulla prestigiosa rivista The National Geographic. A pagina 3, per rappresentare la Sicilia, è stato scelto il borgo marinaro di Aspra. The National Geographic Magazine è una rivista mensile della National Geographic Society pubblicata in moltissimi Paesi del mondo e tradotta in 31 lingue diverse, contando il numero di ben cinquanta milioni di lettori al mese.

Le foto panoramiche delle ville bagheresi

Ma non solo: la rivista ha dato spazio anche alle ville bagheresi con delle foto panoramiche su villa Palagonia, villa Valguanera e villa Cattolica. “Una conquista importante per il borgo e Bagheria – commenta l’assessore con delega al Borgo marinaro di Aspra, Andrea Sciortino – numerosissimi sono i lettori di questa importante rivista letta in tutto il mondo, vedere una bellissima foto della nostra Aspra inorgoglisce tutta l’amministrazione comunale”. Scienza, storia, wild life, viaggi e ambiente sono tra gli argomenti del National Geographic, e ora anche Aspra ha il suo pezzettino di storia nella prestigiosa rivista.