Lutto a Lampedusa, morto 33enne per un malore: titolare di un famoso chiosco

Lampedusa a lutto per la morte improvvisa di Gianfranco Cucina, 33enne titolare di un chiosco molto noto sull’isola. A causare il decesso sarebbe stato un improvviso malore. Cucina, oltre che la gestione del chiosco, era il capitano di una barca con la quale portava i turisti al largo.

Il sindaco proclama il lutto cittadino

“Si informa la popolazione – scrive il sindaco Filippo Mannino in un post – che per oggi è stato proclamato il lutto cittadino, disponendo l’abbassamento delle serrande dalle ore 10 fino a conclusione della cerimonia funebre per i titolari di attività commerciali e per i pubblici servizi, pur senza obbligo di sospensione dell’attività commerciale. Si invitano tutti, cittadini, istituzioni pubbliche e religiose, enti privati, ad esprimere la loro partecipazione al lutto per la perdita del nostro concittadino Gianfranco mediante sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante la celebrazione dei funerali e fino a conclusione della cerimonia funebre”.