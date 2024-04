L’ennesimo schianto fatale sulla Statale 115, morto il 43enne Carmelo Vella

Dolore a Canicattì (AG) per la scomparsa dell'insegnante, padre di una bimba piccola.

Canicattì piange Carmelo Vella, uomo di 43 anni morto all’ospedale Civico di Palermo dove era stato trasferito, in gravi condizioni, a seguito di un brutto incidente che si è verificato venerdì alle porte di Porto Empedocle sulla statale 115.

Morto in un incidente Carmelo Vella

Marito e padre di una bambina, Carmelo Vella, insegnante in due istituti scolastici di Sciacca, l’Amato Vetrano e il Don Arena, era alla guida di una Renault Clio quando si è scontrato con un’altra auto e un camion. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e dall’ospedale di Agrigento era stato trasferito a Palermo dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ieri era stata decretata la morte cerebrale.

I familiari hanno dato l’assenso all’espianto degli organi.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio che si leggono sulla pagina Facebook di Canicattì e dell’Agrigentino per Carmelo Vella. “Grande persona e grande amico”, scrive l’amico Federico nel post che la sorella della vittima ha dedicato al fratello scomparso.

“Niente e nessuno potrà riportarti indietro. Senza di te mi sentirò solo, mi mancherà per sempre il tuo sorriso e la tua generosità. La tua assenza è dura da sopportare ma sei volato in cielo e l’unica cosa che posso fare è continuare a vivere portando nel cuore il tuo ricordo. Riposa in pace carme”, si legge in un altro messaggio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI