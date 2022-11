Lutto nel cinema, morto Mickey Kuhn: unico attore di “Via col vento” ancora in vita

Nel 1939, all'età di 6 anni, prese parte al kolossal diretto da Victor Fleming interpretando la parte di Beau Wilkes

Mickey Kuhn, unico attore ancora in vita del capolavoro del cinema “Via col Vento”, è morto all’età di 90 anni. Kuhn si è spento in un ospizio a Naples, in Florida.

Nel 1939, all’età di 6 anni, prese parte al kolossal diretto da Victor Fleming interpretando la parte di Beau Wilkes, il figlio piccolo di Ashley e Melanie Wilkes (con il volto degli attori Leslie Howard e Olivia de Havilland, quest’ultima scomparsa nel 2020).