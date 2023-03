Lutto nel cinema, morto Robert Blake: protagonista del telefilm “Baretta”

In carriera Blake, nato da genitori italoamericani, ha vinto un Emmy e un Golden Globe per la famosa serie di telefilm

Lutto nel mondo del cinema. Robert Blake, attore noto per aver dato il volto al personaggio di “Baretta” nell’omonima serie di telefilm degli anni ’70, è morto all’età di 89 anni. Il decesso, secondo i media statunitensi, legato ad una malattia cardiaca.

In carriera un Emmy e un Golden Globe

In carriera Blake, nato da genitori italoamericani, ha vinto un Emmy e un Golden Globe per la famosa serie di telefilm e ha ricevuti consensi per l’interpretazione nel film “A sangue freddo”, pellicola tratta dal romanzo di Truman Capote.