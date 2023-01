Lutto nel rally, è morto Ken Block: famoso per i video “Gymkhana”

Il pilota americano di rally, 55 anni, ha perso la vita un incidente in motoslitta nel suo ranch, nello Utah

Lutto nel mondo dei motori. Il pilota americano di rally Ken Block, 55 anni, ha perso la vita un incidente in motoslitta nel suo ranch, nello Utah. Ancora poco chiare le dinamiche del sinistro. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo team The Hoonigans.

Famoso in tutto il mondo per la serie “Gymkhana”

Block, oltre per le gare di rally nelle quali ha partecipato, è famoso in tutto il mondo per i video della serie tv “Gymkhana“. Il pilota nel corso delle numerose puntate compiva evoluzioni estreme. In carriera ha vinto gli X-Games, ha partecipato alla Dakar e al Mondiale WRC.